Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Antisipasi Virus Nipah, Kemenkes Minta Masyarakat Waspada

Minggu, 01 Februari 2026 – 18:30 WIB
Antisipasi Virus Nipah, Kemenkes Minta Masyarakat Waspada - JPNN.COM
Ilustrasi - Virus Nipah, ancaman baru setelah pandemi COVID-19. Foto: ANTARA/Shutterstock/aa

jpnn.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus nipah meski hingga saat ini belum ada kasus penularannya di Indonesia.

Imbauan itu disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kemenkes Murti Utami dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (1/2/2025).

Murti menjelaskan penyakit virus nipah merupakan penyakit zoonotik yang memiliki inang pada kelelawar buah.

Baca Juga:

Virus nipah dapat menular melalui perantara hewan lain (seperti babi) melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus (misalnya buah atau nira).

"Hingga saat ini belum terdapat laporan kasus konfirmasi penyakit virus nipah pada manusia di Indonesia, tetapi kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat Indonesia termasuk wilayah berisiko berdasarkan kedekatan geografis dan intensitas mobilitas dengan negara-negara yang pernah mengalami kejadian luar biasa," kata Murti.

Dia juga memaparkan hasil penelitian di Indonesia yang menunjukkan adanya bukti serologis dan deteksi virus pada inang alami kelelawar buah (Pteropus sp.) yang menandakan potensi sumber penularan di Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Murti, penularan antarmanusia juga dilaporkan, terutama melalui kontak erat dengan penderita.

"Manifestasi klinis bervariasi, mulai infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ringan hingga berat, serta ensefalitis (peradangan) yang dapat berakibat kematian," ujarnya.

Kemenkes mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Nipah meski kasus penularannya di Indonesia belum ada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Virus Nipah  Kemenkes  Kelelawar  India 
BERITA VIRUS NIPAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp