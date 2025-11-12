AntrePintar Hadir untuk Ubah Cara Staf Cabang Layani Pelanggan Lebih Efektif

jpnn.com, JAKARTA - AntrePintar resmi memperkenalkan soft launch platform antrean berbasis ponsel (mobile queueling) bertepatan pada Hari Pahlawan, Senin (10/11).

Inovasi itu ditunjukkan bagi sektor layanan publik dan keuangan untuk membantu staf cabang, teller, dan petugas customer service melayani secara lebih efektif.

Melalui sistem mobile queuling, pelanggan cukup memindahkan kode QR di cabang mengambil nomor antrean, memantau estimasi waktu, dan menunggu dari lokasi yang nyaman—tanpa menumpuk di ruang tunggu.

Marketing Manager AntrePintar, Widya Laksmi Mukti mengatakan pihaknya menghadirkan inovasi ini difokuskan pada sektor perbankan, seperti bank, pembiayaan, dan asuransi yang memiliki keterbatasan untuk akses internet di perangkat operasional.

“Selama tiga dekade kami melihat antrean sebagai momen krusial dalam perjalanan pelanggan. AntrePintar diciptakan untuk memberikan kendali penuh kepada pelanggan atas waktu tunggu mereka—sehingga mereka dapat menunggu di mana saja dengan nyaman, sambil tetap terhubung dengan giliran layanan,” ujar Widya dalam siaran persnya, Rabu (12/11).

Platform itu ditawarkan sebagai layanan langganan Software-as-a-Service (SaaS) dengan opsi sewa perangkat SecureBranch bagi organisasi yang menerapkan pembatasan akses internet di perangkat konter.

AntrePintar dikembangkan untuk beradaptasi dengan kebijakan dan infrastruktur TI cabang tanpa memerlukan instalasi kompleks.

Platform itu mampu mengumpulkan data antrean yang dikumpulkan secara otomatis dan dapat diakses secara real time.