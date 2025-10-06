Antusias Pengunjung ‘Pecah’ saat Pengundian Hyundai Stargazer di Tangcity Mall

jpnn.com, JAKARTA - Tangcity Mall menghadirkan acara puncak Smart Shopper Surprize untuk menyambut bulan peralihan musim kemarau ke penghujan yang identik dengan beragam festival dan event menuju akhir tahun.

Kali ini Tangcity Mall bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam pengundian Smart Shopper Surprize digelar di Main Atrium, Ground floor.

Building Manager Tangcity Mall Rawanto menyampaikan acara ini merupakan program undian berhadiah yang menjadi bentuk apresiasi kepada para pengunjung dan pelanggan setianya.

“Program Smart Shopper Surprize ini merupakan bentuk terima kasih kami kepada para pengunjung yang terus mempercayakan pengalaman berbelanja dan rekreasinya di Tangcity Mall. Kami ingin menghadirkan momen yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kejutan nyata bagi para smart shoppers,” ujar kata Rawanto dikutip, Senin (6/10).

Acara yang dimulai pukul 15.00 WIB berlangsung dengan sangat meriah dengan diundinya berbagai hadiah spektakuler, termasuk Grand Prize berupa 1 (satu) unit mobil Hyundai Stargazer, juga 3 (tiga) unit motor Yamaha Filano.

Selain hadiah utama, para peserta undian juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik lainnya seperti 3 (tiga) unit handphone Iphone 15, 5 (lima) unit Samsung Galaxy Tab S9, 5 (lima) unit sepeda listrik Pasific, 10 (sepuluh) unit Fine Gold 5 gram, dan 10 (sepuluh) Tabungan BTN Batara masing-masing senilai 5 juta rupiah.

“Pengunjung yang telah mengumpulkan poin undian hadir dengan harapan menjadi salah satu pemenang yang beruntung,” ungkap Rawanto.

Setiap pengunjung Tangcity Mall berkesempatan untuk berpartisipasi dan memenangkan Smart Shopper Surprize ini, syaratnya sangat mudah hanya dengan mendaftar sebagai member Smart Shopper Tangcity Mall yang dapat diakses melalui Mobile Apps Tangcity Mall, serta aktif berbelanja dan mengumpulkan poin undian & PointPrizes-nya selama periode belanja mulai 5 Oktober 2024 hingga 3 Oktober 2025.