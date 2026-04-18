Antusias Peserta dari Dalam dan Mancanegara Ikut Ramaikan Kemala Run 2026

jpnn.com, GIANYAR - Antusiasme peserta Kemala Run 2026 terlihat begitu tinggi. Tak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, ajang lari yang digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center, juga menarik minat peserta dari mancanegara.

Patrick Martinus Sola, peserta asal Bajawa, Flores Timur, NTT mengaku antusias mengikuti Kemala Run 2026.

Patrick mengaku telah melakukan persiapan matang demi memberikan hasil terbaik. Dia pun langsung mendaftar begitu mengetahui adanya Kemala Run 2026.

“Saya sangat antusias mengikuti Kemala Run. Saya sudah mempersiapkan dengan matang untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang saya lakukan jaga kesehatan, latihan rutin, tidur teratur. Targetnya saya bisa naik podium,” ujar Patrick.

Hal serupa disampaikan Angel Sasela, yang juga dari Bajawa, Flores, NTT. Dia mengaku sudah memulai latihan sejak Februari 2026 dan menjaga konsistensi hingga hari pelaksanaan.

“Saya sangat antusias. Latihan dari bulan Februari untuk event ini saya ikut kategori 5K dan 10K. Pertama kalinya saya ikut Kemala Run,” kata Angel.

Peserta lainnya, Bayu asal Jakarta, mengungkapkan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti Kemala Run. Ia datang dengan persiapan yang cukup bersama sang istri.

“Ini pertama kali ikut Kemala Run. Saya antusias ikut acara ini. Saya dan istri sudah persiapan sebelumnya. Saya ikut kategori 10K,” jelas Bayu.