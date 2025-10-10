Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Antusiasme Melonjak, Federal Oil Tambah Produk dan Perpanjang Program Hadiah

Jumat, 10 Oktober 2025 – 22:44 WIB
Program ganti oli Federal Matic berhadiah. Foto: federaloil

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil, merek pelumas dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI), mencatat lonjakan partisipasi konsumen pada program hadiah pulsa yang digelar sejak Agustus 2025.

Program tersebut merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-37 Federal Oil.

Melihat respons positif tersebut, Federal Oil menambah dua produk baru yang bisa ikut dalam program, yakni Federal Racing Matic 10W-30 (0,8L) dan Federal Racing Matic 10W-40 (1L).

Selain itu, periode program juga diperpanjang hingga 30 November 2025.

“Tren partisipasi konsumen terus meningkat. Penambahan produk Federal Racing Matic ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberi lebih banyak pilihan sekaligus manfaat bagi pengguna motor matic,” ujar Market Development General Manager PT EMLI Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Rommy menambahkan program tidak hanya menjadi bentuk apresiasi bagi konsumen, tetapi juga sarana edukasi agar pengguna semakin mengenali produk asli Federal Oil.

Melalui program tersebut, Federal Oil juga mengajak bengkel rekanan untuk aktif menyosialisasikan pentingnya keaslian produk dan menjaga performa motor konsumen.

Program hadiah pulsa berlaku untuk pembelian seri Federal Matic dan Federal Racing Matic.

