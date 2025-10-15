Antusiasme Musisi Tinggi, 5.227 Karya Bersaing di AMI Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme musisi Tanah Air terhadap ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-28 terlihat jelas dengan membludaknya jumlah karya yang didaftarkan.

Tercatat sebanyak 5.227 lagu yang dirilis komersial antara 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2025, masuk dalam penjaringan tahun ini.

Ribuan karya tersebut, baik dalam format single maupun album, didaftarkan secara daring sejak 27 Mei 2025 hingga penutupan pendaftaran pada 6 Juli 2025.

Setelah proses pendaftaran ditutup, AMI telah melaksanakan Sidang Kategorisasi dan Sidang Penunjang Produksi yang berlangsung intensif dari 21 Juli hingga 3 September 2025.

Dari hasil sidang tersebut, AMI Awards 2025 dipastikan akan menganugerahkan penghargaan dalam total 63 kategori.

Selain mengapresiasi artis penampil, AMI Awards kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan penghargaan setara kepada para pekerja kreatif di balik layar.

Komitmen ini diwujudkan melalui lima kategori khusus yang fokus pada aspek produksi dan visual karya musik.

Adapun kelima kategori tersebut meliputi Tim Produksi Suara Terbaik, Desain Grafis Album Terbaik, Video Musik Terbaik, Produser Rekaman Terbaik, dan kategori baru Aransemen Vokal Terbaik.