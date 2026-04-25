JPNN.com - Entertainment - Event

Antusiasme Raisa Jadi Juri The Audition 'Pagelaran Sabang Merauke 2026'

Sabtu, 25 April 2026 – 09:09 WIB
Antusiasme Raisa Jadi Juri The Audition 'Pagelaran Sabang Merauke 2026' - JPNN.COM
Raisa (tengah) saat konferensi pers Pagelaran Sabang Merauke, di Grand Indonesia, MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa didaulat menjadi juri The Audition, salah satu rangkaian acara Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026, yang digelar oleh iForte.

Dia ditunjuk sebagai salah satu juri untuk Grand Final The Auditin pada tahun ini.

The Audition merupakan ajang menjaring penari berbakat dari seluruh Indonesia dengan latar belakang budaya dan genre yang beragam, mulai dari tradisional hingga kontemporer.

Raisa mengaku senang dan antusias menjadi salah satu juri dari The Audition, meskipun dirinya berasal dari dunia olah vokal.

Meski demikian, dia sempat terkejut ketika kali pertama ditawari bergabung sebagai juri.

"Aku sih lebih bertanya Pagelaran Sabang Merauke kenapa tertarik mengajak aku di sini? Karena di antara (juri lain), kayaknya paling di luar konteks adalah saya," kata Raisa di kawasan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).

"Tapi yang jelas, pastinya aku juga sudah familiar banget sama PSM (Pagelaran Sabang Merauke) dan sudah melihat yang tahun lalu juga dengan naga-naga itu, luar biasa sekali pagelarannya," sambungnya.

Meskipun berasal dari dunia tarik suara, Raisa percaya bahwa seni sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua orang.

Penyanyi Raisa menjadi salah satu juri The Audition, salah satu rangkaian acara Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026, yang digelar oleh iForte.

