Antusiasme Siswa Sambut Program KEJAR Bersama Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) 2026 yang digelar Bank Jakarta bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat sambutan positif dari para siswa SMAN 28 Jakarta.

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar itu dinilai memberikan manfaat besar untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Salah satu siswi kelas XI SMAN 28 Jakarta, Zahwa Azalea Reza, mengaku antusias mengikuti program tersebut. Menurutnya, kegiatan KEJAR DKI Jakarta memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya pengelolaan keuangan di kalangan pelajar.

"Program ini sangat bagus karena membuat kami lebih memahami pentingnya menabung dan mengatur uang sejak sekarang. Jadi, kami bisa belajar lebih disiplin dalam menggunakan uang,” ungkap Zahwa di sela kegiatan kick off KEJAR DKI Jakarta di SMAN 28 Jakarta, Selasa (19/5).

Zahwa menilai melalui program ini para siswa dapat lebih memahami bagaimana manfaat menabung untuk masa depan, termasuk program-program yang diberikan dari Bank Jakarta kepada para pelajar.

"Ya pastinya selama ini aku tahunya menabung itu hanya menyimpan uang di bank. Ternyata lebih dari itu. Banyak program-program yang diberikan oleh bank kepada para nasabah. Termasuk saya yang masih berstatus pelajar," tambahnya.

Hal senada disampaikan siswa kelas XI SMAN 28 Jakarta, Musthafa Ahmad Hermana.

Dia menyebut program KEJAR DKI Jakarta menjadi pengalaman menarik karena memberikan edukasi keuangan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan.