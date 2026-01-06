Antusiasme Tak Terbendung Menjelang Persib Bandung vs Persija Jakarta

jpnn.com - Antusiasme Bobotoh tak terbendung menjelang duel klasik antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League.

Hingga hari ini, tiket resmi pertandingan untuk tribune Timur, Utara, Selatan, serta kategori VIP telah habis terjual sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tingginya minat penonton membuat Persib juga menghadirkan opsi Corporate Box (CB) bagi fan yang menginginkan pengalaman menonton lebih eksklusif.

Fasilitas ini tersedia untuk pemesanan individu maupun kolektif, dengan pilihan kapasitas 15 dan 25 orang.

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama menyampaikan apresiasi atas respons luar biasa dari Bobotoh yang kembali membuktikan loyalitasnya terhadap tim kebanggaan Jawa Barat tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan Bobotoh yang selalu luar biasa."

"Dukungan sebesar ini menjadi energi penting bagi tim, sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk memastikan pertandingan berjalan aman, nyaman, dan tertib untuk semua," ucap Adhi.

Persib juga kembali mengingatkan Bobotoh agar tidak tergoda membeli tiket melalui jalur tidak resmi. Klub menegaskan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk transaksi di luar kanal penjualan resmi yang telah ditetapkan.