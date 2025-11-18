Antusiasme Tinggi, Fitness Fest Xperience 2025 Diikuti Lebih Dari 2.000 Peserta

Selasa, 18 November 2025 – 00:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Fitness Fest Xperience (FFX) 2025 yang digelar pada 15 November 2025, disambut antusiasme oleh para pencinta olahraga Tanah Air.

Acara tahunan yang diinisiasi Evolution Wellness Indonesia tersebut berhasil menarik perhatian lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kota di Indonesia.

Diketahui, Evolution Wellness Indonesia membawahi berbagai merek kebugaran, seperti Celebrity Fitness, Fitness First, dan GoFit.

Baca Juga: Celebrity Fitness Rayakan 20 Tahun Ciptakan Kebugaran dan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Event itu sukses menghadirkan pengalaman kebugaran yang spektakuler.

Selama lebih dari dua dekade, Celebrity Fitness dan Fitness First telah memposisikan diri sebagai merek kebugaran terbesar di Indonesia.

Keduanya konsisten dalam menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

Baca Juga: ONE Championship Gandeng Celebrity Fitness Promosi MMA

Mengusung tema “Escape. Energize. Evolve”, FFX 2025 menawarkan beragam kelas bertaraf internasional.

Rangkaian kelas yang tersedia meliputi Les Mills BodyCombat, Les Mills BodyJam, Zumba, Dance Core Motion, Pro Cycling, Peloton, hingga HYROX.