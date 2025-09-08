Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 Pemirsa Beruntung Raih Hadiah Rp 250 Ribu

Senin, 08 September 2025 – 18:14 WIB
ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 Pemirsa Beruntung Raih Hadiah Rp 250 Ribu
ANTV kembali gelar program Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 pemirsa beruntung raih hadiah Rp 250 ribu. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali menghadirkan program apresiasi untuk pemirsa setia melalui program 'ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja'.

Program ini memberi kesempatan bagi pemirsa tidak hanya menikmati tayangan hiburan, tetapi juga memperoleh hadiah uang tunai setiap minggunya.

Pada periode pertama, sebanyak 10 pemirsa asal Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan Pasuruan berhasil meraih uang belanja masing-masing Rp 250 ribu.

Baca Juga:

Mereka antara lain Lutfiyah, Dian Mitra Sari, Irma Astriana, Muhamad Rizki, Orchita Meisyah Rahayu, Pratiwi Indah Puji, Adinda Putri Salsabila, Moh Sabilal Alif, Cindy Puspitasari, dan Novita Eka Aprilia.

Para pemenang merupakan pemirsa yang menonton program unggulan ANTV lalu melakukan scan QR yang muncul di layar.

Program tersebut di antaranya serial India Cinta Keluarga Pandya yang tayang pukul 13.00 WIB, Aini Malaikat Tak Bersayap pukul 19.30 WIB, serta Mega Bollywood setiap pagi.

Baca Juga:

Program ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja berlangsung sejak 25 Agustus hingga 30 September 2025. Pemirsa dapat mengikuti dengan men-scan QR code pada tayangan tertentu atau mengirim pesan WhatsApp ke nomor whatsApp yang tertera di layar televisi dengan mengetik #MAU.

Selanjutnya, peserta diminta melengkapi data diri serta mengunggah foto selfie melalui tautan yang dikirimkan.

ANTV kembali gelar program Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 pemirsa beruntung raih hadiah Rp 250 ribu.

