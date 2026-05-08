Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

ANTV Hadirkan Series India Sayali, Kisah Perjuangan Perempuan

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:50 WIB
ANTV Hadirkan Series India Sayali, Kisah Perjuangan Perempuan - JPNN.COM
Series India Sayali. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali menghadirkan serial India terbaru berjudul Sayali yang akan tayang mulai Senin, 11 Mei 2026 pukul 14.30 WIB.

Series tersebut mengangkat kisah perjuangan seorang perempuan muda dalam menghadapi tekanan hidup dan meraih mimpi di tengah keterbatasan ekonomi serta konflik keluarga.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan alur cerita Sayali dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Baca Juga:

“Dari series Sayali ini kita dapat melihat potret nyata tentang perjuangan seorang wanita dalam menghadapi tekanan hidup, keteguhan hati, dan harapan dalam membangun kehidupan yang lebih baik,” ujar Kiki, dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Dia berharap serial tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi para penonton.

Tokoh utama dalam serial ini adalah Sayali yang diperankan Neha Harsora. Sayali digambarkan sebagai perempuan pekerja keras yang ingin memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya.

Baca Juga:

Dalam perjalanannya, Sayali harus menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga masalah keluarga yang rumit.

Takdir kemudian mempertemukannya dengan Sachin yang diperankan Kanwar Dhillon, seorang pria keras kepala namun memiliki sifat jujur dan tulus.

ANTV hadirkan serial India Sayali tentang perjuangan perempuan menghadapi kerasnya hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serial India  ANTV  Series Sayali  Kisah perempuan 
BERITA SERIAL INDIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp