JPNN.com - Entertainment - Film

ANTV Tayangkan Drama Thailand Cinta & Rahasia Mulai 18 Mei 2026

Minggu, 17 Mei 2026 – 04:38 WIB
Drama Thailand Cinta & Rahasia tayang mulai 18 Mei 2026. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menayangkan serial drama Thailand terbaru berjudul Cinta & Rahasia mulai Senin, 18 Mei 2026 pukul 08.00 WIB.

Serial yang memiliki judul asli Poisonous Passion itu mengangkat kisah tentang pengkhianatan, balas dendam, dan kesempatan untuk menemukan cinta baru.

Drama tersebut dibintangi Patricia Tanchanokgood sebagai Dr. Parichat, Warintorn Panhakarn sebagai Payu, Pitchapa Phanthumchinda sebagai Pimpamka, dan Jaron Sorat sebagai Trin.

Chief Program and Communication Officer ANTV Kiki Zulkarnain, mengatakan drama Thailand memiliki daya tarik tersendiri karena alur cerita yang kuat dan chemistry antarpemain yang mampu membawa emosi penonton.

“Selain menambah deretan variasi program unggulan, hadirnya serial ini diharapkan dapat menghibur pemirsa setia di manapun berada,” ujar Kiki Zulkarnain.

Cinta & Rahasia berkisah tentang Parichat, seorang perempuan yang bangkit setelah hidupnya hancur akibat dikhianati kekasihnya, Trin.

Pada masa lalu, Parichat yang saat itu bernama Prim menjalin hubungan dengan Trin tanpa mengetahui bahwa pria tersebut telah memiliki istri.

Ketika istri Trin mengetahui Prim tengah mengandung, Trin diduga berusaha menyingkirkannya melalui kecelakaan tragis yang hampir merenggut nyawanya.

