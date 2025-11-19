Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Anugerah Pesona Desa Wisata 2025 Jadi Momentum Memperkuat Kearifan Lokal di Sumsel

Rabu, 19 November 2025 – 10:10 WIB
Anugerah Pesona Desa Wisata 2025 Jadi Momentum Memperkuat Kearifan Lokal di Sumsel - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja) saat menghadiri acara Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Pelestarian kearifan lokal menjadi fokus utama dalam Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Gubernur Sumsel Herman Deru menilai kegiatan ini merupakan momentum penting bagi desa untuk mempertahankan identitas budaya di tengah persaingan wisata modern.

Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh desa wisata yang berhasil mempertahankan ciri khas lokal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Baca Juga:

Menurut Herman Deru, kearifan lokal menjadi kekuatan utama yang tidak dimiliki destinasi lain.

“Hari ini kami melihat bagaimana desa-desa mampu tampil luar biasa. Keterbatasan bukan alasan untuk tidak berkembang,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (19/11).

Dia menegaskan pelestarian budaya dan tradisi merupakan unsur penting yang harus melekat dalam pengembangan desa wisata.

Baca Juga:

Produk unggulan yang dilombakan diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata tetapi juga melestarikan warisan leluhur.

Gubernur Herman Deru juga mencontohkan keberhasilan Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) di OKU Selatan yang dinilai mampu mengkombinasikan panorama alam, budaya lokal, dan keramahan masyarakat.

Gubernur Herman Deru menilai Anugerah Pesona Desa Wisata 2025 menjadi momentum memperkuat kearifan lokal di Sumsel

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anugerah Pesona Desa Wisata  kearifan lokal  Herman Deru  Sumsel  desa wisata  Budaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp