Anwar Abbas Dukung Keputusan Prabowo yang Golongkan LGBT Sebagai Ancaman Nonmiliter

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas mengatakan kelompok LGBT tampak makin agresif dan terbuka memperlihatkan dirinya.

Menurut dia, hal itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan statemen bahwa kehadiran LGBT menjadi ancaman non militer.

“Ini bisa dipahami karena LGBT tidak hanya merusak agama dan budaya bangsa saja, tetapi juga akan bisa membuat punahnya manusia dan bangsa yang kita cintai ini,” ucap Anwar dalam keterangannya, pada Kamis (9/6).

Baca Juga: Presiden PKS Serukan Kader Partainya Menindaklanjuti Perpres Ancaman LGBTQ Jadi Perda

Hal tersebut juga mengancam lantaran laki-laki memilih laki-laki, dan perempuan memilih perempuan sehingga tak bisa menghasilkan keturunqn.

Anwar menuturkan bila itu terjadi, tentu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena sikap dan pandangan serta perilaku yang mereka kembangkan adalah anti manusia dan kemanusiaan.

“Dia akan membuat makhluk yang bernama manusia bisa punah di atas bumi dan di negara kita, karena pertumbuhan atau jumlah kelahiran yang akan diciptakannya zero atau tidak ada,” kata dia.

Oleh karena itu, sebagai makhluk yang berketuhanan dan berperikemanusiaan LGBT harus dilarang.

Dia berharap, pemerintah dan DPR dapat membuat undang-undang tentang pelarangan LGBT secepatnya.