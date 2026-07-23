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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Anwar Ibrahim: Kami Tidak Mengizinkan Satu pun Warga Israel Masuk Malaysia

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:00 WIB
Anwar Ibrahim: Kami Tidak Mengizinkan Satu pun Warga Israel Masuk Malaysia - JPNN.COM
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Foto: Reuters

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Sikap tegas ditunjukkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Anwar menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS).

"Kami tidak akan mengizinkan satu pun warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegas Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan, Malaysia, Rabu.

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Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres AS menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara itu bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain.

Dia menilai kritikan tersebut adalah tidak masuk akal, karena kebijakan Malaysia itu sudah berjalan selama beberapa dekade.

"Kami menentang kehadiran warga negara Israel mana pun, bukan orang Yahudi, tetapi warga negara Israel, karena mereka merupakan bagian dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, serta penindasan dan kolonisasi yang terus berlangsung terhadap Palestina dan Gaza," tegasnya.

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Anwar menyampaikan beberapa negara mungkin memilih untuk diam atas kekejaman terhadap rakyat Palestina, tetapi Malaysia sebagai negara merdeka menjalankan hak untuk menghormati kemanusiaan.

Laporan media di Malaysia menyatakan sedikitnya ada delapan anggota kongres AS yang mengkritik kebijakan Malaysia.

Meski dikritik kongres AS, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tetap tolak warga Israel masuk negaranya.

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TAGS   Anwar Ibrahim  Israel  Malaysia  as  perdana menteri malaysia anwar ibrahim 
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