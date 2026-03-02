Anwar Ibrahim Khawatir Buntut Pembunuhan Ali Khamenei

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.

Menurut dia, pembunuhan itu akan menempatkan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan serius dan berkelanjutan.

"Saya mengecam pembunuhan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Tindakan ini menempatkan Timur Tengah di ambang ketidakstabilan yang serius dan berkelanjutan," kata Anwar dalam keterangan di Kuala Lumpur, Minggu (1/3).

Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran.

Anwar mengatakan pihak-pihak yang menyambut kematian Khamenei perlu menyadari konsekuensinya, seraya menekankan bahwa ancaman yang bersifat eksistensial jarang menghasilkan reaksi yang dapat diprediksi.

Menurut Anwar, penargetan secara sengaja terhadap seorang kepala negara menetapkan preseden berbahaya dan melemahkan norma serta prinsip yang menopang tatanan internasional.

"Pada saat yang sama, saya mendesak otoritas Iran untuk menahan diri. Malaysia sependapat dengan pernyataan negara-negara yang menyerukan agar semua pihak menghentikan eskalasi lebih lanjut," ujarnya.

Anwar menyatakan perhatian utama Malaysia adalah keselamatan warga negaranya di Iran, negara-negara Teluk, dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas.