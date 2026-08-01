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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anytime Fitness Asia Perluas Jaringan Hingga 600 Klub

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 20:15 WIB
Anytime Fitness Asia Perluas Jaringan Hingga 600 Klub - JPNN.COM
Anytime Fitness Asia memperlua jaringan dengan terus membuka klub baru. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Anytime Fitness Asia resmi mencatatkan pencapaian bersejarah dengan memperluas jaringannya hingga 600 klub di seluruh kawasan Asia.

Momentum ini menjadi tonggak penting yang menegaskan posisi Anytime Fitness sebagai jaringan pusat kebugaran 24 jam dengan pertumbuhan tercepat di kawasan.

Perayaan milestone tersebut digelar secara serentak melalui Grand Opening di delapan pasar utama Asia, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

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Di Indonesia, pencapaian regional ini ditandai dengan peresmian Anytime Fitness Sakura Garden City Cipayung, Jakarta Timur.

Pencapaian 600 klub di Asia mencerminkan tingginya kepercayaan komunitas sekaligus ketangguhan jaringan waralaba Anytime Fitness di kawasan.

Secara global, Anytime Fitness telah mengoperasikan lebih dari 6.000 klub di 42 negara, dengan komitmen menghadirkan solusi kesehatan dan kebugaran yang mudah diakses selama 24 jam, tujuh hari seminggu, bagi masyarakat di berbagai wilayah.

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“Enam ratus klub lebih dari sekadar angka. Ini adalah 600 komunitas yang disatukan oleh komitmen bersama terhadap kesehatan dan kebugaran,” ujar Ryan Cheal, Group Chief Operating Officer Inspire Brands Asia.

“Kami sangat berterima kasih kepada para anggota dan mitra waralaba kami yang berada di balik milestone besar ini,” sambung dia.

Anytime Fitness Asia terus memperluas jaringannya hingga sudah membuka sekitar 600 klub.

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TAGS   Anytime Fitness  fitness  Gym  tempat olahraga 
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