Anytime Fitness Indonesia Buka 2 Klub Baru, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Anytime Fitness Indonesia meresmikan dua klub terbaru, yaitu Anytime Fitness Paradise Walk Serpong dan Anytime Fitness Antasari Place.

Kehadiran kedua klub itu merupakan bagian dari strategi ekspansi berkelanjutan untuk memperluas akses kebugaran di lokasi-lokasi strategis dengan potensi pertumbuhan yang kuat.

Dengan hampir 60 klub di seluruh Indonesia dan mendekati 6.000 klub secara global, Anytime Fitness terus memperkuat posisinya sebagai jaringan fitness 24 jam terbesar di dunia.

Pembukaan dua klub terbaru ini mencerminkan fokus Anytime Fitness Indonesia dalam membangun jaringan yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan, sekaligus memastikan pengalaman latihan yang relevan dengan gaya hidup masyarakat urban masa kini.

Anytime Fitness Paradise Walk Serpong hadir untuk melengkapi kawasan Serpong yang terus berkembang sebagai pusat hunian dan gaya hidup modern.

Sementara itu, Anytime Fitness Antasari Place memperluas jangkauan Anytime Fitness di wilayah Jakarta Selatan, memberikan fleksibilitas lebih bagi para profesional dan masyarakat perkotaan untuktetap aktif di tengah rutinitas yang dinamis.

Kedua klub dilengkapi dengan fasilitas latihan modern, mencakup area kardio, strength training, dan functional training, serta didukung oleh pelatih bersertifikasi yang siapmembantu anggota sesuai kebutuhan dan tujuan kebugaran masing-masing.

Seperti seluruh klub Anytime Fitness di dunia, kedua lokasi ini beroperasi 24 jam, memungkinkan anggota berlatih kapan saja, tanpa terikat waktu.