AOSD 2025, Mendag Dorong UMKM Gencarkan Ekspor ke ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum ASEAN Online Sale Day (AOSD) pada 8-10 Agustus 2025 untuk menggencarkan ekspor ke ASEAN.

Ia mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk selalu membidik pasar ekspor dan menunjukkan potensi produk-produk lokal di pasar global. Menurutnya, sinergi semua pihak diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut.

"Kami harap para pelaku UMKM dapat lebih mengenal pasar negara ASEAN. Kita juga perlu mengoptimalkan momentum AOSD 2025 untuk membawa UMKM Indonesia agar lebih dikenal di pasar global," ujar Budi dalam Kick Off dan Sharing Session AOSD 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Budi menegaskan pentingnya peran niaga elektronik (e-commerce) dalam mendukung ekspor, seperti Shopee dalam memfasilitasi produk UMKM Indonesia, bahkan ke luar kawasan ASEAN.

"Sinergi ini penting dalam mendukung program Kemendag, yaitu UMKM BISA Ekspor. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus diperkuat," kata Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung program UMKM BISA ekspor.

Sejak 2020, Kemendag telah menjadi Satuan Tugas sekaligus badan pelaksana AOSD. Kemendag juga berperan aktif dalam meningkatkan komitmen perwujudan pemulihan ekonomi kawasan, khususnya melalui e-commerce.