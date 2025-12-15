Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apa Alasan Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil?

Senin, 15 Desember 2025 – 15:33 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya alias Bu Cinta menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil.

Pengadilan Agama (PA) Bandung membenarkan adanya gugatan cerai yang diajukan Bu Cinta, panggilan akrab Atalia Praratya, terhadap suaminya yang mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Panitera PA Bandung Dede Supriadi mengatakan perkara gugatan cerai tersebut telah resmi terdaftar dan kini memasuki tahapan awal persidangan.

“Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan minggu ini,” kata Dede saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Dia menyampaikan bahwa gugatan didaftarkan oleh Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya.

Dikatakan, agenda sidang perdana perkara gugatan cerai Bu Cinta terhadap Kang Emil dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Namun demikian, pihak pengadilan belum bersedia mengungkapkan secara rinci materi gugatan maupun nomor perkara yang terdaftar.

“Nomor perkaranya saya lupa. Namun, yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” katanya.

Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil. Apa alasan Bu Cinta ingin berpisah dengan mantan gubernur Jabar itu?

