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JPNN.com - Daerah

Apa Benar Hotel GH Universal Bandung Dijual Rp1 Triliun? Ini Kata Manajemen

Minggu, 19 Juli 2026 – 13:08 WIB
Apa Benar Hotel GH Universal Bandung Dijual Rp1 Triliun? Ini Kata Manajemen - JPNN.COM
GH Universal Hotel di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Rumor penjualan Hotel GH Universal Bandung ramai beredar di media sosial Threads.

Manajemen pun langsung buka suara dan membantah kabar tersebut.

Informasi mengenai penjualan hotel bintang lima yang berada di Kabupaten Bandung Barat itu memicu beragam tanggapan dari warganet.

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Dalam unggahan yang dilihat JPNN, tertulis Hotel GH Universal dijual dengan harga USD60 juta atau setara Rp1,076 triliun.

Unggahan itu juga mencantumkan spesifikasi hotel, mulai dari luas lahan 14.700 meter persegi, luas bangunan 12.000 meter persegi, berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), memiliki lima lantai, hingga 105 kamar.

Selain itu, unggahan tersebut memuat mekanisme transaksi yang mengharuskan calon pembeli melampirkan Letter of Intent (LOI), SPH, serta bukti dana sebelum menghubungi nomor kontak yang tertera.

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Menanggapi kabar tersebut, manajemen GH Universal, menegaskan informasi yang beredar tidak benar.

Menurutnya, hingga saat ini tidak pernah ada pernyataan resmi dari pihak manajemen maupun pemilik mengenai rencana penjualan hotel tersebut.

GH Universal Hotel di Kota Bandung dikabarkan dijual dengan harga mencapai Rp1 triliun. Manajemen akhirnya buka suara.

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