Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle

Apa Itu Kantong Nikotin ZYN, Produk Alternatif Bebas Asap Tanpa Perangkat? Yuk Simak!

Rabu, 24 Desember 2025 – 21:02 WIB
Apa Itu Kantong Nikotin ZYN, Produk Alternatif Bebas Asap Tanpa Perangkat? Yuk Simak! - JPNN.COM
This article is sponsored by IQOS. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kantong nikotin merupakan salah satu produk alternatif bebas asap yang tidak menggunakan perangkat.

Perokok dewasa atau pengguna produk nikotin dewasa lainnya dapat menggunakan kantong nikotin dengan menyelipkannya di antara gusi dan bibir untuk merasakan pengalaman nikotin.

Kandungan nikotin yang ada dalam kantong nikotin ZYN diekstrak secara alami dari daun tembakau.

Baca Juga:

Apa itu Kantong Nikotin ZYN?

ZYN adalah alternatif menikmati nikotin, tanpa asap, tanpa tembakau dan tanpa perangkat tambahan, sehingga dapat digunakan kapan pun dan di mana pun.

ZYN kantong nikotin berukuran kecil dan lembut yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi.

Sebagai produk alternatif bebas asap, ZYN menghasilkan jauh lebih rendah zat kimia berbahaya dibanding dengan asap rokok.

Baca Juga:

Informasi penting: ZYN tidak bebas risiko

Pengurangan kadar 9 zat kimia berbahaya yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dikurangi dalam asap rokok, yang tidak termasuk nikotin.

Apa itu kantong nikotin ZYN? Mengapa menggunakan kantong nikotin ZYN? Bagaimana cara kerjanya? Yuk simak penjelasannya di sini!

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kantong nikotin ZYN  Nikotin  Produksi  Perangkat  tembakau 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp