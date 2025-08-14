Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Apa Kabar Rencana Tol Dalam Kota Bandung? Dedi Mulyadi Jawab Begini

Kamis, 14 Agustus 2025 – 14:34 WIB
Apa Kabar Rencana Tol Dalam Kota Bandung? Dedi Mulyadi Jawab Begini
Kemacetan di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Proyek tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang digagas pemerintah pusat saat ini mulai berprogres.

Kabar terbaru proyek tersebut sudah siap masuk tahapan lelang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah menetapkan trase BIUTR dari tiga alternatif yang sudah disampaikan.

Artinya, prosesnya sudah bisa berlanjut ke tahap lelang pekerjaan.

"Jadi, kemarin masih di tahap pemilihan trase yang tiga alternatif itu. Sekarang sudah clear," kata Dedi, Kamis (14/8).

Mengenai trase mana saja yang sudah dipilih, Dedi memastikan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian PU.

Namun, kata dia yang pasti trase yang dipilih itu merupakan yang terbaik karena sudah ada kajian tersendiri.

"Yang terbaiklah pasti. Terbaik dari sudut penetapan jalur, kemudian lahan, termasuk dari konteks keselamatan sebagainya," ucapnya.



