Apa Motif Istri Muda Bunuh Suami di Tangerang?

jpnn.com, TANGERANG - Kasus pembunuhan yang dilakukan istri muda berinisial EA (25) terhadap suaminya, Andi alias Joni (53) menghebohkan warga Kapling Pinang RT/RW 02/03, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kasus ini ditangani Satreskrim Polresta Tangerang.

Kepala Satreskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo mengatakan saat ini tim penyidik tengah melakukan pendalaman atas kasus tersebut, baik itu dalam peristiwa maupun motif atas dugaan pembunuhan.

"Masih kami lakukan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan ini, biar nanti terang perkaranya," tuturnya.

Septa menjelaskan untuk terduga pelaku saat ini juga telah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Tangerang.

"Iya, mohon waktu kami masih cari tahu seperti apa peristiwa sebenarnya," ucap dia, Jumat.

Dia menjelaskan untuk laporan kasus dugaan pembunuhan ini diketahui atas laporan terduga pelaku yang saat itu langsung menyerahkan diri kepada tim penyidik.

Kemudian, merespons hal tersebut, tim Inafis Satreskrim Polresta Tangerang langsung melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan autopsi.