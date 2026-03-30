Apa Motif Pembunuhan-Mutilasi Pegawai Ayam Geprek di Bekasi?

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap dua pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban berinisial AH (39), yang terjadi di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Kedua pelaku berinisial DS alias A dan S ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Ditangkap pada Minggu (29/3) pukul 09.30 WIB di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka," ujar Budi, Senin.

Dia menyatakan penyidik masih terus menelusuri keterlibatan masing-masing pelaku, termasuk peran saat kejadian, rangkaian tindak pidana, hingga dugaan upaya menghilangkan jejak setelah peristiwa itu terjadi.

Budi mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation.

"Setiap tahapan penyidikan dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berbasis alat bukti agar perkara tersebut dapat dibuka secara utuh," katanya.

Baca Juga: Identitas Mayat dalam Freezer Resto Ayam Geprek Bekasi dan Kesaksian Warga

Tak hanya memeriksa pelaku, dia menjelaskan pihaknya juga kini fokus pada pemenuhan alat bukti.

Sejumlah langkah yang dilakukan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan pelaku, autopsi korban, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pengembangan di lapangan.