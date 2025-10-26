Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Apa Penyebab Kecelakaan Bus Tewaskan 4 Penumpang di Pemalang?

Minggu, 26 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Ilustrasi jenazah korban kecelakaan maut. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Kecelakaan tunggal bus pariwisata yang terguling di tikungan jalur keluar tol Gandulan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengakibatkan empat orang meninggal dunia, Sabtu (25/10).

Bus terguling itu membawa rombongan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) Kelurahan Bendan Ngisor, Kota Semarang.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang AKP Arief Wiranto menyebut bus yang mengangkut 34 orang ini terdiri atas 31 penumpang dan tiga kru bus.

"Jumlah korban meninggal dunia saat ini sebanyak empat orang, luka berat satu orang, dan luka ringan 13 orang, serta selamat 16 orang," kata dia di Pemalang, Sabtu (25/10/2025).

Saat ini korban meninggal dunia maupun luka-luka berada di tiga rumah sakit yaitu Rumah Sakit Siaga Medika, RSI Al Ikhlas Pemalang, dan RSI Prima Medika Pemalang.

Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah pengemudi bus tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat membelok sehingga busnya terguling ke kanan sisi bahu pembatas jalan.

Adapun penyebab lainnya masih dalam penyelidikan dengan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Liintas Polda Jateng untuk menurunkan tim Traffic Accident Analysis guna memastikan penyebab kecelakaan itu.

"Apakah dalam kecelakaan itu karena kelalaian pengemudi atau faktor teknis kendaraan masih dalam penyelidikan," katanya.

Begini penjelasan polisi soal dugaan penyebab kecelakaan bus yang terguling sehingga menewaskan 4 penumpang di jalur keluar tol Gandulan.

