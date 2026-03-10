Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak

Selasa, 10 Maret 2026 – 08:59 WIB
Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak - JPNN.COM
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung memastikan berlebaran di puncak klasemen Super League alias memimpin pacuan setidaknya hingga menjelang pekan ke-26 bergulir 3-6 April.

Meski masih menyisakan satu pertandingan di Ramadan, yakni laga tunda pekan ke-21, menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 15 Maret, Persib memastikan posisi puncak tak bisa diambil Borneo FC (lihat klasemen).

Kemenangan Persib dari Persik Kediri (3-0) yang memastikan hal di atas.

Baca Juga:

Winger Persib Beckham Putra Nugraha pun menyatakan bahwa kemenangan dari Persik menjadi modal sangat berharga untuk terbang ke Samarinda.

Baca Juga:

"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo FC di pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus karena mereka tim yang kuat," tuturnya. (pci/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-25 dan Klasemen Super League
Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncakileague

Lihat hasil-jadwal dan klasemen Super League setelah lima laga pekan ke-25 tuntas.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  klasemen Super League  Super League  Persib vs Persik  Borneo FC Vs Persib Bandung  Borneo FC vs Persib 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp