JPNN.com - Daerah - Kalsel

Apa Sanksi untuk Polisi Berpangkat AKBP yang Viral di Banjarmasin?

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:37 WIB
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi. ANTARA/Firman

jpnn.com - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan menindak oknum anggota kepolisian berpangkat AKBP yang kedapatan merokok saat mengendarai mobil di Banjarmasin.

Video oknum polisi itu terekam merokok saat berkendara viral di media sosial.

"Kami secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggota tersebut," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombe Adam Erwindi di Banjarmasin, Selasa (5/5/2026)

Adam memastikan Polda Kalsel telah mengambil langkah terhadap anggota Polri yang bersangkutan.

Adam menyebut personel Bidang Propam Polda Kalsel telah melakukan pemeriksaan dan anggota yang terindikasi melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan di internal Polri.

Namun, Kombes Adam tidak memerinci sanksi seperti apa yang diberikan kepada polisi berpangkat AKBP tersebut.

Sebelumnya, video viral di media sosial memperlihatkan seorang oknum anggota Polri berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) sedang merokok sambil mengemudikan mobil.

Dalam narasi video itu, sang polisi ditegur oleh pengendara lain lantaran mengemudi sambil merokok.

Polda Kalsel memastikan menindak oknum polisi berpangkat AKBP yang viral gegara kedapatan merokok saat mengendarai mobil di Banjarmasin.

TAGS   Polisi  oknum polisi  AKBP  Banjarmasin  Viral  merokok sambil berkendara  Polda Kalsel  Kombes Adam Erwindi  Anggota Polri 
