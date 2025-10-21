Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Apa sih Hebatnya Thom Haye?

Selasa, 21 Oktober 2025 – 09:45 WIB
Apa sih Hebatnya Thom Haye? - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang berusia 30 tahun yang digaji Persib Bandung Thom Haye jadi buah bibir setelah timnya menang 3-0 dari PSBS Biak pada pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10).

Kru ILeague menyebut Haye mengeluarkan sentuhan magis saat dalam pertandingan itu. Anda boleh setuju boleh tidak.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak meragukan kualitas Thom Haye. 

"Thom pemain bagus, tidak ada yang meragukannya. Dia memang sedikit kelelahan di awal. Namun, setelah tampil pada beberapa pertandingan, setiap pertandingannya dia terus membaik. Ini bagus bagi kami," kata Hodak.

“Thom Haye bagus untuk liga, pemain lainnya bisa menempatkan mereka untuk lebih bagus."

"Sebelum musim dimulai, banyak yang mengeluh kenapa tujuh pemain asing bermain bersama di lapangan. Namun, ketika ada tujuh pemain asing maka pemain lokal akan menjadi lebih baik,” ujar Hodak.

Menurut Hodak, pemain lokal harus meningkatkan level yang terbaik dan sekarang tidak mudah mengalahkan setiap tim di liga.

"Karena itu Thom fantastis, kami bisa mendapatkan pemain seperti dia di liga, dan ini akan lebih baik,” kata Hodak. (il/jpnn)

Perlatih Persib Bandung Bojan Hodak punya beberapa kalimat buat gelandang Thom Haye.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

