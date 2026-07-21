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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Apa yang Disembunyikan Igor Tolic Menjelang Persib Bandung vs Arema?

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:52 WIB
Apa yang Disembunyikan Igor Tolic Menjelang Persib Bandung vs Arema? - JPNN.COM
Igor Tolic memimpin sesi latihan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menyiapkan sejumlah kejutan menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Pelatih Persib Igor Tolic mengisyaratkan masih menyiapkan sejumlah opsi sebelum menentukan komposisi terbaik yang akan diturunkan.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026).

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Komposisi Starter Masih Dirahasiakan

Memasuki pekan terakhir masa persiapan, tim pelatih masih terus mengamati perkembangan setiap pemain.

Penilaian dilakukan setiap hari untuk memastikan seluruh anggota skuad berada dalam kondisi ideal saat turnamen pramusim resmi bergulir.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," jelas Tolic.

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Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa kondisi fisik menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan susunan pemain.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebugaran sekaligus melihat siapa saja yang paling siap tampil sejak menit pertama.

Persib Bandung menyiapkan sejumlah kejutan menjelang laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Igor Tolic  Arema  Piala Presiden 2026 
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