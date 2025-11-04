Apa yang Disiapkan Timnas U-17 Indonesia Menjelang Laga Pembuka Piala Dunia U-17?

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia tengah menyiapkan langkah besar di ajang Piala Dunia U-17 2025 yang digelar di Doha, Qatar.

Skuad Garuda Muda membawa misi membangun kepercayaan diri dan mencapai performa terbaik pada ajang dua tahunan ini.

Peningkatan Performa di Setiap Pertandingan

Manajer Timnas U-17 Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa tim pelatih telah menyiapkan pola latihan yang terukur untuk memastikan peningkatan performa di setiap pertandingan.

"Kami ingin puncak permainan itu muncul di momen yang tepat, mulai dari pertandingan pertama, lalu meningkat di laga kedua dan ketiga," ucap Zaki.

Menurut Zaki, pengalaman tampil di Piala Asia U-17 2025 menjadi modal berharga bagi para pemain yang kini kembali memperkuat tim di ajang Piala Dunia.

"Pertandingan pertama selalu jadi ujian mental. Karena itu, Coach Nova dan tim pelatih terus menekankan pentingnya rasa percaya diri dan bermain tanpa beban," tambahnya.

Kesempatan Menikmati Turnamen Elite

Zaki juga menekankan bahwa turnamen ini bukan hanya soal hasil, melainkan kesempatan langka bagi para pemain muda Indonesia untuk merasakan atmosfer Piala Dunia secara langsung.

"Kami ingin mereka menikmati setiap menitnya, bermain lepas, dan menikmati momen di Piala Dunia ini," tandasnya.