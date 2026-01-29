Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Apa yang Membuat John Herdman Terkesan Saat Bertamu ke Persija Jakarta?

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:39 WIB
Skuad Persija Jakarta saat menjalani sesi latihan. Foto: Persija.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meninggalkan kesan positif seusai menyaksikan langsung sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Bojongsari, Selasa (27/1/2026).

Kunjungan tersebut memberinya gambaran awal tentang atmosfer klub dan keterbukaan yang dia temui di level domestik.

Herdman mengikuti jalannya latihan dari awal hingga akhir. 

Dia juga terlihat berkomunikasi dengan jajaran pelatih serta beberapa pemain Persija.

Bagi Herdman, pengalaman tersebut bukan sekadar agenda kunjungan, melainkan bagian dari pendekatannya dalam membangun relasi kerja.

Pelatih asal Inggris itu mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya.

Menurutnya, sikap terbuka tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan antara Tim Nasional dan klub.

"Anda tahu, saya sangat terkesan dengan keramahan klub-klub. Persija sangat fantastis hari ini."

