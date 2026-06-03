Apa yang Membuat Persebaya Yakin Mempertahankan Jefferson Silva?

jpnn.com - Persebaya Surabaya mengambil langkah penting dengan memperpanjang kontrak bek kiri asal Brasil Jefferson Silva.

Jefferson dianggap sebagai salah satu pemain yang paling cepat memberi dampak sejak pertama kali bergabung dengan Persebaya pada awal 2026.

Pemain berusia 29 tahun itu kerap menjadi opsi utama di sektor kiri. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek bertahan, tetapi juga membantu transisi serangan yang menjadi salah satu ciri permainan Bajul Ijo.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa performa Jefferson sepanjang musim menjadi alasan kuat di balik keputusan manajemen memperpanjang kontrak sang pemain.

"Jefferson adalah pemain yang memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Dari 17 penampilannya, dia mencatatkan satu gol dan tiga asis. Itu menunjukkan betapa penting perannya bagi kami," ucap Tavares.

Menurutnya, konsistensi Jefferson menjadi salah satu faktor yang membuat Persebaya lebih stabil di berbagai sejumlah pertandingan.

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Tavares juga menilai mantan pemain Guarani di Liga Brasil itu memiliki pemahaman taktik yang baik terhadap kebutuhan tim.

"Kami menilai perpanjangan kontraknya merupakan keputusan yang tepat. Kami percaya Jefferson dapat terus membantu Persebaya mencapai target-target yang lebih tinggi di masa mendatang," tegasnya.