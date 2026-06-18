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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Apakah Harga Pertamax Bakal Turun? Jawaban Mbak Anggi Meyakinkan

Kamis, 18 Juni 2026 – 06:04 WIB
Apakah Harga Pertamax Bakal Turun? Jawaban Mbak Anggi Meyakinkan - JPNN.COM
Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam jumpa pers percepatan program strategis nasional di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA – Apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis Pertamax bakal turun?

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun.

Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.

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"Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.

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Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.

Apakah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax bakal turun? Silakan disimak jawaban Mbak Anggi.

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TAGS   pertamax  harga pertamax  harga minyak mentah dunia  Harga BBM 
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