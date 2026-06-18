Apakah Harga Pertamax Bakal Turun? Jawaban Mbak Anggi Meyakinkan

jpnn.com - JAKARTA – Apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis Pertamax bakal turun?

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun.

Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.

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"Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.

Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.