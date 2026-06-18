Apakah Harga Pertamax Bakal Turun? Jawaban Mbak Anggi Meyakinkan
jpnn.com - JAKARTA – Apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis Pertamax bakal turun?
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun.
Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.
"Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.
Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.