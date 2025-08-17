Apakah Marc Marquez Pura-Pura Tak Melihat Valentino Rossi?

Minggu, 17 Agustus 2025 – 09:38 WIB

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez dan Valentino Rossi menjadi bahan omongan.

Itu lantaran kedua legenda MotoGP itu tak terlihat saling menyapa ketika berpapasan sebelum Sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) malam WIB.

Dalam potongan video terlihat Marc Marquez hendak memasuki lintasan menuju motornya menjelang sprint.

Sementara itu, di sisi lain, Valentino Rossi tampak keluar dari lintasan, sepertinya sudah memberikan wejangan kepada pembalap timnya.

Marc dan Vale tampak tak saling memandang.

“Saya tidak melihatnya. Saya sedang fokus pada urusan saya sendiri dan mungkin sedang melihat ke tanah dan fokus pada urusan saya sendiri," tutur Marc Marquez seperti dikutip dari AS. (x/as/jpnn)