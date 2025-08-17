Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Apakah Marc Marquez Pura-Pura Tak Melihat Valentino Rossi?

Minggu, 17 Agustus 2025 – 09:38 WIB
Apakah Marc Marquez Pura-Pura Tak Melihat Valentino Rossi? - JPNN.COM
Valentino Rossi di Red Bull Ring, Spielberg. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez dan Valentino Rossi menjadi bahan omongan.

Itu lantaran kedua legenda MotoGP itu tak terlihat saling menyapa ketika berpapasan sebelum Sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) malam WIB.

Dalam potongan video terlihat Marc Marquez hendak memasuki lintasan menuju motornya menjelang sprint.

Baca Juga:

Sementara itu, di sisi lain, Valentino Rossi tampak keluar dari lintasan, sepertinya sudah memberikan wejangan kepada pembalap timnya.

Baca Juga:

Marc dan Vale tampak tak saling memandang.

“Saya tidak melihatnya. Saya sedang fokus pada urusan saya sendiri dan mungkin sedang melihat ke tanah dan fokus pada urusan saya sendiri," tutur Marc Marquez seperti dikutip dari AS. (x/as/jpnn)

Marc Marquez dan Valentino Rossi berpapasan sebelum Sprint MotoGP Austria. Lihat tuh...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Valentino Rossi  MotoGP Austria  MotoGP 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp