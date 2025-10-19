Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannya

Minggu, 19 Oktober 2025 – 07:13 WIB
Persija Jakarta bersukacita di Surabaya. Foto: diambil dari persijaid

jpnn.com - SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta mengatakan timnya pantas memenangi pertandingan melawan tuan rumah Persebaya Surabaya, pada pekan ke-9 BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10) malam WIB.

Persija menang 3-1 dalam laga penuh drama tersebut.

Sepanjang laga, Macan dari Jakarta lebih sering merepotkan Buaya dari Surabaya

Coach Mauricio Souza pun puas.

"Kami bermain baik sejak menit pertama. Kami mengincar gol, dan akhirnya kami unggul. Hal itulah yang membawa ketenangan bagi tim selama pertandingan,” katanya seusai pertandingan.

“Semua tahu Persebaya adalah tim yang bagus, tetapi sekali lagi, kamilah yang pantas meninggalkan lapangan malam ini dengan kemenangan. Bola mati yang menghasilkan gol membuat tim kami lebih tenang di lapangan, dan kami pulang dengan kemenangan yang pantas,” ujar Souza. (pid/jpnn)

Klasemen BRI Super League
Persija Jakarta memetik kemenangan dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-9 BRI Super League.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Persija  Persebaya vs Persija  klasemen Super League  Super League 
