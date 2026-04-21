Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Apakah PPPK Seperti Itu Pantas Dipecat? Ini Kata Bu Maria

Selasa, 21 April 2026 – 09:54 WIB
Ilustrasi ASN PPPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Empat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat.

Pemkot pun telah memecat mereka.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Palembang Maria Ulfa menuturkan empat ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin berat dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari sebulan.

Baca Juga:

Dia menyebut, empat ASN PPPK itu berasal dari formasi 2025.

Menurutnya, aturan disiplin bagi ASN PPPK mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi PNS, termasuk kewajiban kehadiran dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab.

Bu Maria menjelaskan, sebelum diberhentikan, para pegawai tersebut telah mendapatkan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Baca Juga:

Namun, pelanggaran tetap berlanjut.

“Kami sudah beberapa kali berikan peringatan, berbulan-bulan mereka tidak masuk. Setelah SP lengkap, OPD melaporkan kepada BKPSDM, lalu kami proses melalui BAP dan rapat bersama inspektorat serta Sekda, (pecat),” ujarnya.

Bukan cuma Bu Maria yang angkat bicara soal PPPK yang dipecat itu, tetapi Pak Ratu Dewa pun berkomentar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK dipecat  ASN  Pemkot Palembang  Ratu Dewa  ASN PPPK 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp