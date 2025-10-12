Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Andre Rosiade: Pecat Patrick Kluivert!

Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:18 WIB
Andre Rosiade: Pecat Patrick Kluivert! - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kiri). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - PADANG - Salah satu bos Semen Padang FC Andre Rosiade mendorong pemecatan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

Kluivert gagal membawa timnya menembus Piala Dunia 2026.

Andre yang juga anggota DPR itu meminta agar Kluivert dan kawan-kawan segera angkat kaki dari Timnas Indonesia.

Baca Juga:

“Silakan Kluivert dkk segera mengundurkan diri,” tuturnya di Instagram.

Baca Juga:

Namun, Andre tak lupa memberi apresiasi. “Terima kasih atas perjuangan Timnas Garuda."

Andre pun lalu menyebut rombongan pelatih dari Belanda sudah tak perlu dipertahankan lagi.

Andre Rosiade bilang, di saat rombongan pemain menemui suporter, Patrick Kluivert dkk hanya diam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  Andre Rosiade  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA PATRICK KLUIVERT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp