Andre Rosiade: Pecat Patrick Kluivert!
Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:18 WIB
jpnn.com - PADANG - Salah satu bos Semen Padang FC Andre Rosiade mendorong pemecatan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Kluivert gagal membawa timnya menembus Piala Dunia 2026.
Andre yang juga anggota DPR itu meminta agar Kluivert dan kawan-kawan segera angkat kaki dari Timnas Indonesia.
“Silakan Kluivert dkk segera mengundurkan diri,” tuturnya di Instagram.
Namun, Andre tak lupa memberi apresiasi. “Terima kasih atas perjuangan Timnas Garuda."
Andre pun lalu menyebut rombongan pelatih dari Belanda sudah tak perlu dipertahankan lagi.