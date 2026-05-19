Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Aparat Gabungan Gagalkan Dugaan Penyelundupan 3,8 Ton Sianida di Gorontalo

Selasa, 19 Mei 2026 – 19:29 WIB
Aparat Gabungan Gagalkan Dugaan Penyelundupan 3,8 Ton Sianida di Gorontalo - JPNN.COM
Polda Gorontalo menggelar pengungkapan kasus dugaan penyelundupan sianida seberat kurang lebih 3,8 ton. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, GORONTALO - Polda Gorontalo menggelar pengungkapan kasus dugaan penyelundupan sianida seberat kurang lebih 3,8 ton di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, pada Rabu (6/5).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi, termasuk keterlibatan Bea Cukai Gorontalo dalam proses penindakan.

Dalam konferensi pers tersebut, aparat memperlihatkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari operasi penindakan.

Baca Juga:

Kasus itu menjadi perhatian serius karena sianida termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B2) yang peredarannya harus diawasi secara ketat serta memerlukan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Bea Cukai Gorontalo, Ade Zirwan mengatakan apresiasi kepada jajaran Polda Gorontalo, khususnya Direktorat Polairud, atas sinergi dan komitmen bersama dalam upaya mencegah peredaran sianida ilegal di wilayah Provinsi Gorontalo.

"Kerja sama antarinstansi menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran barang berbahaya tanpa izin yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan," ujar Ade Zirwan.

Baca Juga:

Dia menambahkan melalui kolaborasi proses pengawasan dan penindakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah masuk dan beredarnya bahan berbahaya secara ilegal.

Selain menjaga keamanan wilayah, langkah ini juga dinilai penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Polda Gorontalo menggelar pengungkapan kasus dugaan penyelundupan sianida seberat kurang lebih 3,8 ton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  sianida  aparat penegak hukum  Bahan Kimia 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp