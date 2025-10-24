Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Aparat TNI Temukan Ladang Ganja di Hutan Sibuatan Karo Sumut

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:02 WIB
Aparat TNI Temukan Ladang Ganja di Hutan Sibuatan Karo Sumut - JPNN.COM
Aparat TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo menemukan ladang ganja seluas sekitar satu rante (20x20 meter) di kawasan hutan Sibuatan, Desa Pancur Batu, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat. Foto: ANTARA/HO-Dandim 02025/TK

jpnn.com, KARO - Ladang ganja seluas 20x20 meter ditemukan di kawasan hutan Sibuatan, Desa Pancur Batu, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat.

“Tim masih melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa pihak yang menanam tanaman terlarang itu. Pemusnahan akan dilakukan bersama-sama, Sabtu (25/10) pagi,” kata Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan di Karo, Jumat.

Temuan itu bermula dari laporan seorang warga setempat kepada Babinsa Koramil 02/Tigapanah sekitar pukul 09.00 WIB. Warga yang enggan disebutkan namanya menginformasikan adanya tanaman mencurigakan di area hutan yang diduga kuat merupakan ganja.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Babinsa segera melapor kepada Danramil 02/Tigapanah Kapten Inf Krista Ginting, yang kemudian meneruskan informasi itu kepada Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan.

Atas perintah Dandim, Pasiintel Kodim 0205/TK Kapten Arm Rajiman Girsang bersama personel Unit Intel dan Staf Intel Kodim 0205/TK, didampingi Provost, Babinsa, serta sejumlah warga, langsung bergerak menuju lokasi. Tim juga mendapat dukungan dari personel Denintel I/BB dan Intelrem 023/KS.

Sekitar pukul 11.45 WIB, tim gabungan tiba di lokasi dan menemukan ladang ganja dengan tinggi tanaman mencapai tiga meter.

Petugas masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada ladang ganja lain di kawasan tersebut.

Kepala Desa Pancur Batu, Sahe Munte (48), dan Kadus I, Benni Munte (44), saat dimintai keterangan menjelaskan lahan tersebut memang berada di wilayah mereka, namun hingga kini belum diketahui siapa pemilik atau penanam ganja tersebut.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

TAGS   ladang ganja  Tanah Karo  Sumut  Hutan Sibuatan 
