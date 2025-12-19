Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:57 WIB
Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta - JPNN.COM
LippoLand resmi menggelar seremoni topping off (penutupan atap) Apartemen Tower UX yang berada dalam kompleks URBN X di CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village pada Jumat, 19 Desember 2025. Foto dok. LippoLand

jpnn.com - LippoLand resmi menggelar seremoni topping off (penutupan atap) Apartemen Tower UX yang berada dalam kompleks URBN X di CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village pada Jumat (19/12). Adapun proses serah terima unit on-track mulai Juli 2026.

Momentum topping off ini tidak hanya menandai kemajuan fisik pembangunan, tetapi juga menunjukkan kesiapan LippoLand memasuki tahap konstruksi berikutnya, seperti penyelesaian interior, instalasi mekanikal-elektrikal, dan finalisasi fasilitas kawasan.

CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan, Tower UX dirancang sebagai produk apartemen istimewa dengan konsep ruang dua lantai yang nyaman serta fasilitas lengkap untuk mendukung kehidupan komunitas.

Baca Juga:

 “Tower UX menghadirkan Community Space bagi para penghuni agar dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara intensif, baik karena kesamaan hobi maupun minat,” ujarnya.

Selain menawarkan beragam fasilitas eksklusif di dalam Tower UX, para penghuni juga bisa menikmati keindahan panorama Lippo Village serta hamparan lapangan golf dari sudut pandang 360 derajat.

Pemandangan ini menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih premium dan menyatu dengan suasana hijau yang menenangkan

Baca Juga:

David menambahkan, kompleks URBN X menawarkan nilai tambah unik berkat lokasi strategisnya di jantung Lippo Village.

Hunian apartemen dengan walking distance ke fasilitas lifestyle kota yang lengkap. 

Apartemen Tower UX sudah topping off, LippoLand memberikan penawaran dibuka harga dari Rp 399 juta per unit

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LippoLand  apartemen  URBN X  Apartemen Tower UX  Lippo  Lippo Village 
BERITA LIPPOLAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp