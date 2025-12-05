APBD 2026 Disetujui, DPRD Bogor Targetkan Pembangunan Lebih Efektif

Jumat, 05 Desember 2025 – 22:49 WIB

jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor resmi menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diajukan Pemerintah Kota Bogor dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menyampaikan harapannya agar APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui penerapan pembangunan yang berkelanjutan.

Dia menekankan pentingnya program yang tepat sasaran demi pemerataan manfaat bagi warga.

“Kami berharap program yang sudah dituangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujar Adit.

Adit juga menyoroti bahwa APBD 2026 menjadi penanda dimulainya pemerintahan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.

Karena itu, DPRD Kota Bogor memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah.

“Insyaallah kami akan menjalankan tugas sebagai pengawas sekaligus mitra bagi Pemkot Bogor demi terwujudnya RPJMD Kota Bogor 2025–2029,” kata Adit.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, struktur APBD 2026 terdiri atas pendapatan daerah Rp3,053 triliun, belanja daerah Rp3,181 triliun, serta pembiayaan netto Rp128,502 miliar yang menutup selisih anggaran.