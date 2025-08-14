APBN Bakal Disedot untuk MBG hingga Rp 300 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini fokus ke salah satu programnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang unggul.

Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 bakal mencapai Rp 300 triliun.

“MBG tahun ini Rp 71 triliun, kami cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta (penerima) akan mendapatkan (MBG), itu lebih dari Rp 300 triliun,” ujar Sri Mulyani dikutip Kamis (14/8).

Dia memastikan dana tersebut akan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Selain penambahan jumlah penerima, pemerintah, kata dia, menyiapkan rantai nilai yang dihubungkan dengan ekosistem halal.

“Kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang rantai nilainya untuk meningkatkan industri halal,” katanya.

Sebelumnya, kabar mengenai anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 300 triliun juga disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2025.

Menurut dia, anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp 171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa.