Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

APBN Bakal Disedot untuk MBG hingga Rp 300 Triliun

Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:28 WIB
APBN Bakal Disedot untuk MBG hingga Rp 300 Triliun - JPNN.COM
Pelajar kelas 1 SDN Sukakarya, Bandung, saat menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini fokus ke salah satu programnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang unggul.

Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 bakal mencapai Rp 300 triliun.

“MBG tahun ini Rp 71 triliun, kami cadangkan tambahan Rp100 triliun. Tahun depan, kalau 82 juta (penerima) akan mendapatkan (MBG), itu lebih dari Rp 300 triliun,” ujar Sri Mulyani dikutip Kamis (14/8).

Baca Juga:

Dia memastikan dana tersebut akan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Selain penambahan jumlah penerima, pemerintah, kata dia, menyiapkan rantai nilai yang dihubungkan dengan ekosistem halal.

“Kami sudah membuatkan programnya. Teman-teman mau bersibuk-sibuk untuk mengisi dalam bentuk gerbang rantai nilainya untuk meningkatkan industri halal,” katanya.

Baca Juga:

Sebelumnya, kabar mengenai anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 300 triliun juga disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2025.

Menurut dia, anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp 171 triliun pada tahun ini lebih banyak berfokus pada wilayah Jawa.

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini fokus ke salah satu programnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   APBN  Ekonomi  mbg  Sri Mulyani  BGN  Luhut Binsar Panjaitan 
BERITA APBN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp