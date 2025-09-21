Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Apel Kebangsaan Sukarelawan Prabowo Lahirkan Lima Poin Sikap Politik

Minggu, 21 September 2025 – 11:14 WIB
Apel Kebangsaan Sukarelawan Prabowo Lahirkan Lima Poin Sikap Politik
Ribuan sukarelawan Prabowo Subianto hadiri Apel Kebangsaan di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan sukarelawan Prabowo Subianto menghadiri Apel Kebangsaan yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Sabtu (21/9). 

Dalam orasinya, Ketua Presidium Relawan Prabowo, H. Kurniawan mengatakan, kondisi bangsa saat ini tidak mudah untuk diperbaiki.

Dia mengingatkan para sukarelawan agar terus mengawal kepemimpinan Prabowo hingga akhir masa jabatan.

“Jangan sangka kami diam berarti kami tidak berbuat. Jangan biarkan Prabowo berjuang sendiri. Kami barisan masyarakat yang sudah membuat Prabowo jadi presiden, berarti harus mengawal hingga 2029, bahkan jika perlu lima tahun berikutnya,” ujarnya.

Dia juga menekankan kekompakan relawan dalam Presidium 08 yang selama ini tetap solid tanpa tuntutan jabatan. Menurutnya, loyalitas menjadi hal utama dalam perjuangan mendukung Prabowo.

“kami tidak pernah ribut soal jabatan, tapi kami marah ketika ada kelompok yang diberi amanah lalu mengkhianati Prabowo,” kata Kurniawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa meski Prabowo mungkin bisa menerima pengkhianatan, para loyalis tidak akan tinggal diam. “Jangan pernah khianati Prabowo,” tegasnya di hadapan ribuan relawan.

Dalam kesempatan tersebut, H. Kurniawan menyampaikan lima poin seruan kepada relawan. Pertama, menunjukkan bahwa relawan setia dan selalu hadir.



