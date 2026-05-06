Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Apel Siaga Karhutla Digelar, Sumsel Perkuat Antisipasi Musim Kemarau 2026

Rabu, 06 Mei 2026 – 19:19 WIB
Apel Siaga Karhutla Digelar, Sumsel Perkuat Antisipasi Musim Kemarau 2026 - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago saat apel siaga Karhutla di Griya Agung Palembang, Rabu (6/5). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemprov Sumatera Selatan menggelar apel siaga sebagai langkah awal menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kesiapan rutin untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi di daerah-daerah rawan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menekankan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi kuat antar instansi.

Baca Juga:

Dia mengingatkan dampak kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat hingga perekonomian.

Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi fokus utama, bukan hanya bertindak saat kebakaran sudah terjadi.

"Karhutla merupakan bencana yang terus berulang tiap tahun. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar respons penanganan bisa cepat dan tepat," ungkap Djamari saat ditemui di Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengaktifkan kembali desk penanggulangan Karhutla guna meningkatkan koordinasi pemantauan serta sinkronisasi kebijakan pengendalian di lapangan.

"Melalui desk ini, diharapkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, serta pihak terkait semakin optimal baik dalam aspek pencegahan, penanggulangan hingga penegakan hukum," ujarnya.

Sebagai langkah awal menghadapi potensi Karhutla pada musim kemarau 2026, Pemprov Sumsel menggelar apel siaga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karhutla  Kebakaran Hutan  Sumatera Selatan  Palembang 
BERITA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp