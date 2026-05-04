Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Apes! Lagi Berteduh, Kurir Paket di Bandung Ini Dibegal Komplotan Bersenjata

Senin, 04 Mei 2026 – 10:21 WIB
Apes! Lagi Berteduh, Kurir Paket di Bandung Ini Dibegal Komplotan Bersenjata - JPNN.COM
Ilustrasi begal. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com - Hari buruk memang tidak ada di kalender. Siapa yang menyangka, seorang kurir paket yang tadinya niat hati ingin berteduh agar tidak kehujanan, justru didatangi kelompok begal bersenjata.

Kejadian ini dialami Hasan Al Nazhari (25 tahun), kurir paket yang pada Minggu (3/5/2026) sedang berkeliling kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, untuk mengantarkan paket.

Saat hujan deras mengguyur Bandung, Hasan berteduh di sebuah rumah di Jalan Maksudi, Astana Anyar, Kota Bandung. Tak lama, dia dihampiri dua sepeda motor dengan empat penumpang.

Baca Juga:

"Awalnya saya neduh, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan satu motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor," kata Hasan saat ditemui di Mapolsek Astana Anyar, Minggu (3/5/2026) malam.

Kedatangan dua sepeda motor itu semula tak menimbulkan kecurigaan. Namun situasi berubah ketika salah satu pelaku mendekat dan berbicara langsung kepadanya.

"Kejadiannya, pelaku 4 orang, yang satu menghadap saya dan bilang, untuk meminta plastik untuk HP agar tidak kehujanan," ujarnya.

Baca Juga:

Hasan mengaku tidak memiliki plastik yang diminta. Ia pun menjawab seadanya tanpa mengira akan terjadi sesuatu yang lebih buruk.

"Saya jawab, saya tidak punya plastik dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke saya," ucap dia.

Kurir paket di Astana Anyar Bandung dibegal kelompok bersenjata saat berteduh ketika hujan. Begini ceritanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kurir Paket  Dibegal  Astana Anyar  Bandung  pembegalan 
BERITA KURIR PAKET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp