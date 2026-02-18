Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Apes, Pencuri Ditangkap Warga Bogor

Rabu, 18 Februari 2026 – 04:00 WIB
Apes, Pencuri Ditangkap Warga Bogor - JPNN.COM
Tangkapan layar akun polisi mengamankan pelaku pencurian di Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kanupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/2/2026). ANTARA/Instagram/@Bogor kabupaten.id/M Fikri Setiawan

jpnn.com, BOGOR - Warga Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggagalkan aksi pencurian.

Pelaku seorang pemuda diamankan warga saat hendak diduga kembali mencuri sekitar pukul 04.45 WIB pada Minggu (15/2) pada salah satu rumah warga yang sebelumnya sempat menjadi sasaran aksi serupa pada akhir pekan lalu.

“Benar, petugas telah mengamankan satu orang terduga pencuri berinisial S. Pelaku ditangkap oleh warga yang sedang ronda,” ujar Kapolsek Rumpin Kompol Suyoko, Selasa.

Baca Juga:

Dia menjelaskan pada kejadian pertama korban berinisial RR mendapati gerbang rumah dalam kondisi terbuka dan gembok pagar rusak.

Pada rekaman kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan pelaku sempat masuk ke teras rumah sebelum melarikan diri karena alarm berbunyi.

Pascakejadian tersebut, korban bersama warga sekitar meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan ronda guna mengantisipasi aksi susulan.

Baca Juga:

Upaya itu membuahkan hasil ketika pada Selasa (17/2) sekitar pukul 04.45 WIB, komplotan pelaku yang berjumlah empat orang kembali mendatangi rumah korban dengan menggunakan sepeda motor.

“Saat para pelaku hendak memulai aksinya kembali, korban dan rekan-rekannya langsung melakukan penyergapan. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara tiga lainnya melarikan diri,” katanya.

Satu dari empat pencuri beraksi di Rumpin, Bogor, ditangkap warga. Untungnya pelaku enggak sampai mati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bogor  Pencuri  pencurian  maling 
BERITA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp