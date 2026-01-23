JPNN.com - Nasional - Lingkungan

APHI Dorong Penguatan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan

Rabu, 08 April 2026 – 00:23 WIB
Acara Halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah bertajuk Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi pada Selasa (7/4) di Jakarta. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menekankan pentingnya refleksi strategis untuk memperkuat komitmen pelaku usaha kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meneguhkan peran sektor kehutanan sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Momentum ini dinilai relevan di tengah meningkatnya tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, serta tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, yang menuntut praktik pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan ekologis.

Hal ini terungkap dalam acara Halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah bertajuk Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi pada Selasa (7/4) di Jakarta.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan nilai-nilai yang diperoleh selama Ramadan harus menjadi landasan dalam praktik pengelolaan hutan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya merayakan kemenangan rohani, tetapi juga merefleksikan peran kita sebagai pelaku usaha kehutanan dalam menjaga amanah Sang Pencipta atas bumi ini. Refleksi diri harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga hutan bagi generasi mendatang,” ujar Soewarso.

Dia menambahkan semangat menahan diri selama Ramadan relevan dalam pengelolaan hutan, terutama dalam menghindari eksploitasi berlebihan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, APHI bersama anggotanya terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam, serta memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bijak.

“Optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan menjadi arah utama pengelolaan hutan saat ini dan ke depan, yang diiringi dengan penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan,” katanya.

TAGS   APHI  kehutanan  kelestarian hutan  hasil hutan 
