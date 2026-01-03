Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Api Ledakan Pipa Gas PT TGI Akhirnya Padam setelah 14 Jam

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:00 WIB
Api Ledakan Pipa Gas PT TGI Akhirnya Padam setelah 14 Jam
Petugas Damkar hingga aparat kepolisian yang membantu pengamanan dan pemadaman di lokasi. Foto:Polres Inhil.

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Kebakaran hebat akibat kebocoran pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Api akhirnya berhasil dipadamkan pada Sabtu (3/1/2026) sekitar pukul 05.00 WIB setelah berkobar selama kurang lebih 14 jam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indragiri Hilir (BPBD Inhil), R Arliansyah, mengatakan kondisi di lokasi kejadian sudah kembali kondusif sejak api padam pada dini hari.

“Api sudah padam tadi subuh sekitar jam 05.00 WIB. Kondisi di lokasi sudah aman dan terkendali,” ujar Arliansyah saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, kebakaran terjadi pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 16.15 WIB, dipicu kebocoran pipa gas yang menimbulkan ledakan besar.

Semburan api saat kejadian bahkan mencapai ketinggian sekitar 15 meter dan membuat warga sekitar panik.

Menurut Arliansyah, petugas pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk memadamkan api secara langsung karena sumber api berasal dari semburan gas bertekanan tinggi.

Langkah utama yang dilakukan adalah menutup aliran gas dari pihak pengelola pipa.

